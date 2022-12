Saraya quiere más luchas en AEW: «Las necesito»

“Siempre iba a tener un lugar, ya fuera detrás de escena o incluso como un rol de gerente general o mánager. Siempre iban a encontrarme un puesto allí. Pero directamente desde la puerta, le dije a Tony: ‘Quiero poder luchar’ (…)». Saraya daba a conocer recientemente que tenía otras ideas para trabajar en AEW si no le daban el alta médica para volver a los encordados. Pero finalmente lo hizo y luchó contra Britt Baker en Full Gear 2022. De momento, no se ha confirmado su siguiente combate, pero esperamos que tenga muchos más.

Night Cap by @Saraya!

Watch #AEWFullGear LIVE on PPV right now

🔗https://t.co/ufkkXQTkk6 pic.twitter.com/QVKcjo2CJ1

— All Elite Wrestling (@AEW) November 20, 2022