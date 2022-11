El error de novata que cometió Saraya tras debutar en AEW

«Sin embargo, debo decirles que la promo que hice en la segunda semana, no fue la mejor promo que hice. Y me decepcionó mucho. Me di cuenta de lo loca que puede ser la comunidad de lucha libre en Internet. En mi cabeza, en ese momento, llegué a pensar: ‘¿Cometí un error al volver a la lucha libre profesional?’». Saraya pronunciaba estas palabras recientemente en AEW Unrestricted. La luchadora británica siempre ha tenido una relación de amor/odio con las redes sociales. Y eso no ha cambiado.

► Saraya y las redes sociales

Pero hay más. También señalaba el error de novata que cometió: consultar la opinión de los fans después de su primera promo en AEW. Una promo que considera que no fue ninguna maravilla pero tampoco tan mala como para que fuera respondida con algunos mensajes demasiado negativos. También afirma que ese es su mayor arrepentimiento. La verdad es que lo mejor es no leer nunca la opinión de la gente que anda en Twitter, entre otras plataformas. De hecho, aunque hubiera hecho su mejor promo, algunos la habrían criticado.

“No había estado en la comunidad de lucha libre online en mucho tiempo, e hice un movimiento de novata verificando qué pensaba esa semana. Ese fue mi mayor arrepentimient porque me hizo sentir horrible y… no pensé que fuera tan terrible. Simplemente estaba entrando en el ritmo de las cosas, estaba j*didamente nerviosa, dejé que los nervios sacaran lo mejor de mí y eso depende de mí”.

¿Qué os parecen las palabras de Saraya?