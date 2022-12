William Regal todavía no se ha ido de AEW al cien por ciento pero lo hará para volver a WWE, así como también entrenar a su hijo, Charlie Dempsey, que actualmente trabaja en NXT. Saraya estuvo compartiendo sus pensamientos al respecto recientemente en una entrevista con Alistair McGeorge para Metro. Al mismo tiempo, dio a conocer que Tony Khan siempre tiene la mente abierta a lo que pasa con sus empleados, como es el actual caso del «Gentleman Villain».

► Saraya, William Regal y Tony Khan

«Todo el mundo tiene una opinión al respecto. La realidad es que no tiene nada que ver con nada entre bastidores, tiene que ver con cómo se siente. ¡Nosotros detrás de escena sabemos por qué, y estamos felices por él! Ya sea que vaya allí o lo que sea, no importa. Estamos contentos con lo que quiera hacer con su vida. Está en la edad en la que puede hacer lo que quiera sin que Internet se meta en sus asuntos, o que todos digan esto, aquello y lo otro sobre él. ¿A quien le importa? ¡Que sea feliz!

«Tony también es fantástico. Él deja que la gente haga, no que haga lo que quiera, pero tiene una mente muy abierta a cómo piensa la gente. Si estás teniendo un mal día, te dirá: ‘tómate un día libre’. Si solo deseas hacer una cierta cantidad de tiempo en tu contrato, puedes hacerlo totalmente. Él no te tiene encerrado, no tienes que quedarte por una cierta cantidad de tiempo, es genial. Tengo mucha suerte de tener el jefe que tengo».