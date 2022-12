Las otras ideas de Saraya si no podía luchar en AEW

Finalmente, lo que tanto Saraya como todos sus fanáticos deseaban se cumplió y recibió el alta médica para volver a luchar. Ya la vimos teniendo su primer combate en cinco años enfrentando a Britt Baker en Full Gear 2022. Pero de no haber sido así la «Anti-Diva» tenía otros planes para su carrera en AEW. Obviamente, estaba contratada y ello no estaba sujeto a si podía o no tener acción en el encordado, así que de una manera u otra iba a continuar. Ahora, ¿cuáles eran la ideas que tenía en mente para su futuro como All Elite? Ella la cuenta en su reciente entrevista con Bleacher Report.

