Saraya quiere llevar a su familia a un show de AEW

Unos días atrás, Zak Zodiak, hermano de Saraya, daba a entender que AEW podría estar en su futuro luchístico. Ellos nos hizo acordarnos de que la ahora luchadora All Elite intentó que sus hermanos tuvieran oportunidades en WWE. Todavía no se sabe si ellos van a entrar a la compañía Khan o si ha habido conversaciones para que eso suceda. Pero la «Anti-Diva» quiere llevarlos a un futuro show que realicen en el Reino Unido. No solo que estén entre bastidores sino que tengan un combate en AEW Dark. Así lo señala en su reciente entrevista en AEW Unrestricted.

► Saraya quiere a su familia en un show de AEW

“Me encantaría, ya que tengo una familia de luchadores, por favor, tenemos que conseguir a mi hermano Zak. Zak nunca lo ha logrado y es muy frustrante, se ha esforzado mucho. Tenemos que llevarlo a un programa AEW Dark o algo así para que podamos mostrarlo. Acaba de trabajar en New Japan. La gente lo amaba, lo están trayendo de vuelta. Obtuvo una gran reacción cuando salió.

«La gente no sabía quién era al principio y luego decían ‘Zak Zodiac’ y todos decían ‘¡SÍ!’ Me dio escalofríos. Me encantaría que mi hermano eventualmente esté en AEW y mi sobrino, Ricky Knight Jr, mi sobrino Patrick. Una cosa de toda la familia. Al ir al Reino Unido, dije: ‘Sí, los conectaré e intentaré que aparezcan en el programa Dark'».

