► William Regal se despide del Blackpool Combat Club

William Regal está abandonando AEW y ello supone también dejar atrás el Blackpool Combat Club al que él mismo dio inicio junto a Bryan Danielson y Jon Moxley. Más tarde se sumaría Wheeler Yuta. Y luego Claudio Castagnoli. Aunque en realidad el mánager había dejado la facción cuando traicionó a «MOX» para que MJF ganara el Campeonato Mundial AEW en Full Gear 2022. De todo ello estuvo hablando el «Gentleman Villain» anoche en Dynamite en una aparición inesperada, terminando con «seré parte del Blackpool Combat Club hasta el día de mi muerte».

Pero además de las palabras pronunciadas en la televisión All Elite, William Regal también dedició la siguiente publicación en redes sociales a la agrupación:

«A los miembros de Blackpool Combat Club. Mi canción favorita hecha por mi banda favorita, quienes, de alguna manera, supieron cuando era niño escribir la historia que es mi vida. Ha sido un placer, compañeros. Nos encontraremos de nuevo…«.

To the members of the BCC. My favourite song by my favourite band who somehow knew when I was a child to write the story that is my life. It’s been a pleasure fellas. We’ll meet again…..https://t.co/cmCXavzlXH via @YouTube pic.twitter.com/pORe3j2hLj

— William Regal (@RealKingRegal) December 8, 2022