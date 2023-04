Saraya no tiene miedo de que AEW la multe en All In

AEW le puso una multa a Saraya por utilizar la palabra ‘twat’ (podría traducirse como ‘p*ndejo’) en una promo en el Dynamite del 15 de marzo. “Creo que esta es la primera vez que realmente he maldecido en la televisión. Sabes, lo que es realmente loco es que, a pesar de que ‘twat’ es una cosa muy británica para decir, twat es una palabra muy común en el Reino Unido. No es parte de mi vocabulario, así que ni siquiera sé por qué la dije. Podría decir cualquier otra palabra, pero elegí ‘twat’ en el impulso del momento, y encaja […]“. Así lo explicaba ella posteriormente.

> Saraya, All In y una multa de AEW

Tirando del mismo hilo, pero hablando de All In, ¿y si la Anti-Diva usara ese insulto en este evento pay-per-view? Uno en el que quiere estar a toda costa, como ponía en claro recientemente la luchadora británica mientras amenazaba a Tony Khan. Y es que durante su reciente entrevista con Alistair McGeorge para Metro ella misma comentó esta posibilidad:

“¡Oh, les encantaría! Estarán haciendo esto [volteando la V]. Tal vez haya cánticos con esa palabra y no pueda meterme en problemas. Son ellos, no yo”.

Sería interesante que eso sucediera, que los fanáticos cantaran ‘twat’ contra la oponente u oponentes de Saraya. Todavía no se sabe con quien va a luchar pero recientemente ella apuntaba a Jamie Hayter, la Campeona Mundial AEW, y Mercedes Moné, la Campeona IWGP. La guerrera cuenta además que la semana siguiente llamó a un fan idiota, aunque las cámaras no lo captaron.

‘”Estábamos en la rampa caminando de regreso, estaba discutiendo con alguien como: ‘¡Eres un idiota estúpido!’. Estoy como, ‘Oh no, lo dije de nuevo’. No creo que la cámara me estuviera enfocando, y gracias a Dios porque regresé y nadie se había dado cuenta, aunque ahora mismo lo estoy revelando. No estaba en la televisión, déjame en paz”, dijo Saraya.

¿Te gusta lo que está haciendo Saraya en AEW?