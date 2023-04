Todavía no se sabe qué va a pasar en AEW All In pero Saraya tiene algunas ideas interesantes para una lucha, según comparte en su reciente entrevista con Raj Prashad para Uproxx,. Obviamente, la Outcast no puede perderse esta enorme cita. De una manera u otra, la compañía tiene que reservarle un gran combate en este evento pay-per-view en su tierra natal. Una en la que no batalla desde el house show de WWE del 20 de abril de 2016.

Paige picks up the win over Tamina, because of course she does #WWENewcastle pic.twitter.com/1BgdgvZUxe — Adam Blampied (@AdamTheBlampied) April 20, 2016

> Saraya elige oponentes para AEW All In

“No he luchado en el Reino Unido en años. Y luego, estar en uno de los escenarios más grandes que puedes conseguir allí, el Estadio de Wembley, es una oportunidad muy salvaje. Tiene esa vibra de WrestleMania 1 donde esto es algo realmente especial. Me siento muy afortunada de poder ser parte de la historia.

“Me encantaría enfrentar a Jamie Hayter. Sería increíble, porque ella también es del Reino Unido. Tuve la oportunidad de estar en una lucha de equipos y triple amenaza, pero no en una lucha individual, y me encantaría esa oportunidad. ¿Abrimos esa Puerta Prohibida? Mercedes Moné, me encantaría enfrentarla allí. Ese sería un momento de círculo tan completo. Hay tantas oportunidades allí”.

Justamente, con Jamie Hayter, la Campeona Mundial AEW, está rivalizando en estos momentos Saraya. No solo ellas, pues se trata de una historia entre las AEW Originals y la AEW Outcasts. Y en el nuevo episodio de Dynamite, veremos a Jamie Hayter y a Britt Baker enfrentar a Toni Storm y Ruby Soho, que tendrán el respaldo de Saraya.

¿Contra quien te gustaría ver a Saraya?