Saraya amenaza a Tony Khan para estar en AEW All In

“Me encantaría enfrentar a Jamie Hayter. Sería increíble, porque ella también es del Reino Unido. Tuve la oportunidad de estar en una lucha de equipos y triple amenaza, pero no en una lucha individual, y me encantaría esa oportunidad. ¿Abrimos esa Puerta Prohibida? Mercedes Moné, me encantaría enfrentarla allí. Ese sería un momento de círculo tan completo. Hay tantas oportunidades allí”. En una entrevista anterior, Saraya mencionaba a dos luchadoras que le gustaría enfrentar en AEW All In.

> Saraya quier estar en All In

Más recientemente, mientras hablaba con Alistair McGeorge of Metro, la Outcast amenazaba a Tony Khan para que la ponga en el PPV del 27 de agosto. La verdad es que sería una sorpresa mayúscula que no tuviera una lucha en el evento. Podría decirse que la única manera de que no sea así es que se lesione.

“Me siento tan afortunada de pensar que: ¡ojalá esté en el programa! Tony, te buscaré. Sé dónde trabajas, ¡te patearé el trasero! Patearé el trasero de todos. Ojalá sea un combate con The Outcasts, y luego tienes a gente como Britt [Baker], Jamie [Hayter], todas estas personas viniendo”.

La nativa de Norwich habla también de lo que supondrá para ella luchar en el Reino Unido, su tierra natal:

“Hay tantas emociones diferentes. Siento que estar allí me hará llorar, en el buen sentido, es una especie de regreso a casa. No he actuado allí en mucho tiempo, así que será bueno estar en frente a la gente de mi país de origen también”.

¿Qué lucha de gustaría de Saraya en AEW?