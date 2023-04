Zelina Vega: “No me puedes odiar con Rey Mysterio”

Zelina Vega se está desarrollando como técnica desde que Legado del Fantasma se unieron a Rey Mysterio y La Muñeca está experimentando una aventura completamente diferente a las que ha tenido hasta ahora como Superestrella. Recordemos además que va a luchar contra Rhea Ripley por el Campeonato Femenil SmackDown en Backlash 2023. Pero antes de esta gran oportunidad, reflexiona sobre su situación actual durante su reciente entrevista en Out of Character with Ryan Satin.

> El cambio de bando de Zelina Vega

“Siento que Rey y yo tenemos la relación más complicada en la historia. Pero sí, desde que lo vi de niño, Halloween Havoc 97, él y Eddie [Guerrero], ese fue el combate en el que dije: ‘Quiero hacer esto’. Es una locura pasar de ese punto a conocerlo como una pequeña y gordita fangirl a los 15 años, y ahora, para trabajar con él, junto a él en WrestleMania, siento que no hay mejor libro de cuentos que ese. Quiero decir, puedes agregar todo: ‘Ella lo golpeó en una escalera una vez’, pero quiero decir, eso es solo detalles. No necesitamos eso.

“Siempre he dicho que nunca soy el tipo de persona a la que animan. Por eso siempre decía: ‘Liv, lo tienes. Lo entendiste al pie de la letra. No sé lo que haces… realmente te importa, ¿verdad? ¿Eso es lo que es? ¿De verdad te gustan las personas?’. A mí no. Pero creo que eso también es lo que me hace agradable a veces. A otras personas no les gustan otras personas, por lo que puedes decir: ‘Siento lo mismo y tienes siete gatos. Me gusta eso’. O es como: ‘Oh, a ella le encanta el anime. A mí también. Puede que no esté entusiasmado con ella, pero sus referencias al anime son geniales’. Entonces encuentras razones para animarme. Además, no puedes odiarme cuando estoy del lado de Rey Mysterio, y sé que hemos tenido nuestras diferencias y lo que sea, pero ahora estamos bien. Nos perdona muy fácilmente. Puede que lo haya golpeado en la cara un par de veces, pero lo ha superado”.

¿Qué opinas de Zelina Vega?