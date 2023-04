William Regal cuenta la verdad de su adiós a AEW

Varios meses después de que William Regal dijera adiós a AEW a finales de 2022 para volver a la WWE de la mano de Triple H cualquiera pensaría que se ha hablado todo lo que debía hablarse de ello pero recientemente el Gentleman Villain quiso contar la verdad, como él mismo lo señala, en redes sociales. Aunque terminó eliminando los tweets.

> El adiós de William Regal a AEW

“Así que cualquiera que quiera saber la verdad. Sé que Tony resumió algunas conversaciones que tuvimos con una respuesta rápida. Para su información, Tony me llamó a las 9 p. m. un domingo por la noche y platicamos mis razones para irme. Entonces y solo entonces me dijo…

“…dónde estaba y qué problemas estaba teniendo. Le dije que colgara el teléfono y cuidara a su familia y que no debería estar hablando conmigo. También me doy cuenta de que ha resumido las conversaciones con respuestas breves.

“Eventualmente hablamos de que me iría 2 semanas después en Jacksonville. El tiempo y el tiempo invertido fueron los motivos de mi partida, sin agenda para nada más. He vivido momentos serios en 2018/19 y me doy cuenta de que el tiempo es todo lo que tengo…

“La pasé muy bien en AEW y estoy agradecido por el tiempo que pasé allí con muchos de mis amigos cercanos y el increíble equipo. Solo quiero hacerlo público para que la gente deje de malinterpretarlo. Es triste que la gente en nuestro trabajo no se dé cuenta…

“…que se puede ser un ser humano decente sin tener agenda ni aprovecharse. Esta es la última vez que mencionaré esto. Nuevamente, me gustaría agradecer a AEW por haberme aceptado amablemente y por Tony por aceptarme.

“Y para que lo sepan, hay algunos errores de ortografía en mis últimos tweets, pero pasé demasiado tiempo en la escuela soñando despierto con ser un luchador profesional. Oh, fueron muy amables conmigo y disfruté mi tiempo allí. Aproveché al máximo mi tiempo allí y NUNCA traicioné a nadie“.

