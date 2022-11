Saraya: «Al menos los haters me ven en AEW»

Saraya es una de las personas más polarizantes de la lucha libre profesional, tanto para bien como para mal. Y ahora que ha vuelto a la televisión nacional semanalmente en AEW y que volverá a luchar cinco años después el sábado en Full Gear 2022 más que en mucho tiempo. Justamente ella será uno de los grandes atractivos del evento pague-por-ver. Y si da una buena actuación todo serán mensajes positivos mientras que si no todos serán negativos. Ella sabe perfectamente lo que es enfrentar a lo mejor y a lo peor de los fanáticos.

De ello estuvo hablando recientemente, mostrando que en su retorno a los encordados se encuentra entre el deseo y la preocupación. Una continuación de dichas palabras la dio en una nueva publicación en redes sociales y en una posterior respuesta a un fan sobre los haters que tiene. Hay que decir que con el paso de los años la «Anti-Diva» ha aprendido a lidiar con todo el odio que recibe en Internet. Entiende que muchos la están viendo, y la estarán viendo, para criticarla después, pero no le da mayor importancia. Pues no la tienen.

Man. 2 more days till I get to wrestle again. One of the biggest matches of my career and after a 5 year hiatus. I’m loving every moment of being in @AEW and I feel so lucky to get to go out there and compete. Side note. Fuck @RealBrittBaker

«Dos días más hasta que vuelva a luchar de nuevo. Uno de los combates más grandes de mi carrera y después de cinco años de ausencia. Amo cada momento estando en AEW y me siento realmente afortunada de salir ahí fuera para competir. Nota al margen. A la mi*rda Britt Baker».

Hey at least they’re watching me haha. https://t.co/oC8lbFlRkX

— Mucha gente te estará viendo para criticarte. No le des importancia a los haters, sal ahí fuera y disfruta.

— Al menos me están viendo jaja.

