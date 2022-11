El hermano de Saraya insinúa que firmará con AEW

Zak Zodiac es uno de los hermanos de Saraya y ocasionalmente hemos hablado de él en Súper Luchas por eso mismo, no tanto por su carrera en la lucha libre profesional. A pesar de que lleva trabajando en los encordados 21 años desde que debutara con tan solo 10. Recordemos que ambos se introdujeron desde muy temprano en el negocio a través de la compañía familiar. Pero el veterano luchador de 31 años nunca ha alcanzado la popularidad de su hermana. Ella es una de las estrellas más grandes que existen en la actualidad.

► ¿Zak Zodiac también a AEW?

En cambio, Zodiac ha mantenido un perfil más bajo, trabajando sobre todo en el Reino Unido, aunque también tuvo sus oportunidades en grandes organizaciones. Por ejemplo, el 8 de noviembre de 2011 tuvo un combate en WWE SmackDown; unió fuerzas a Andy Baker y Tom LaRuffa para ser los tres derrotados por The Big Show. O más recientemente, el 1 de octubre de este 2022, se juntó con Bad Dude Tito para luchar contra Kazuchika Okada y Tomohiro Ishii en NJPW Royal Quest II. Ahora toca que hablemos de AEW.

Que sepamos Zak Zodiac y Tony Khan no están conversando para alcanzar un acuerdo pero en una reciente publicación en redes sociales el hermano de Saraya dio a entender que ser All Elite está en su futuro luchístico. Es interesante recordar que la «Anti-Diva» intentó que sus hermanos trabajaran en WWE; de hecho, les dieron alguna oportunidad, aunque finalmente no obtuvieron contratos para quedarse. Quizá la luchadora inglesa le haya abierto las puertas de su nueva empresa. Tendremos que esperar a más novedades.

Is this what my future looks like? 🤔 pic.twitter.com/j3ree71QOS — Zak Zodiac (@TheZakZodiac) November 17, 2022

¿Creéis que el hermano de Saraya firmará con AEW?