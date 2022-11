En el Dynamite de la semana pasada, Saraya dio una promo frente a Britt Baker en la que anunció que está medicamente autorizada para volver a luchar, lo cual hará ante la doctora en Full Gear 2022. Durante la misma, también dedicó unos momentos a hablar de su oponente y de cómo no sabe lo que se necesita para ser una estrella. Baker es buena manejando el micrófono pero la «Anti-Diva» es otro nivel. Y eso que aún no está al cien por cien después de tanto tiempo alejada de él. La ex Campeona Mundial AEW estuvo hablando de este segmento en Busted Open Radio.

“Definitivamente me motivó (la promo de Saraya) porque ella me destrozó. Literalmente me hizo trizas, así que estuve un poco en estado de shock por un segundo. Fue muy surrealista, escuchar todo lo que me decía, e incluso todo lo que pasó, fue muy real y crudo. Eso es totalmente, sus palabras, esta chica es un modelo a seguir en la vida real. Todo por lo que pasó, todo lo que superó, y ahora está parada en un ring, luchando contra la mejor chica de AEW. Me quito el sombrero ante ella. Pero esta es mi casa, y los fans lo saben. Te dijeron que esta es mi casa. Creo que tiene su grupo incondicional de fans.

«Me refiero a que esta chica es una estrella. Probablemente haya personas que ni siquiera ven la lucha libre que vieron la película de su familia que quieren ver este combate solo porque son fanáticos de ella y de la historia. Ella es una estrella mundial y no puedo quitarle eso. Me gustaría ser lo que es ser ella algún día. Pero cuando se trata de AEW, esta es mi casa. No puedes venir a mi casa y decirme que pusiste los cimientos cuando no pusiste ni un solo ladrillo. Estoy feliz de que haya dicho cada una de las palabras que dijo en esa promo porque es estoy más emocionada que nunca. No todos los días puedo pararme en el ring cara a cara y hacer una promo de ida y vuelta con alguien, y eso fue realmente emocionante«.

