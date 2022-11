Bobby Fish y Steve Maclin recordaron su paso por NXT

The Undisputed Era ha sido la facción con mayor éxito en NXT durante la época negra y dorada, bajo el mando de Triple H, donde en algún momento lograron monopolizar todos los campeonatos de la compañía. Adam Cole, Roderick Strong, Bobby Fish y Kyle O’Reilly no solo eran buenos luchadores, sino que también eran buenos rudos. Sin embargo, los años pasaron y solo Storng permanece en WWE.

► Triple H no quería convertir a The Undisputed Era en técnicos

Los miembros de The Undisputed Era tuvieron grandes rivalidades a lo largo de su paso por NXT, incluyendo sendos combates en WarGames, aunque nunca lograron enfrentarse a The Forgogten Sons, un grupo emergente que no tuvo mayor gloria en NXT y que fracasó una vez que llegaron al elenco principal.

The Undisputed Era y The Forgotten Sons querían tener una rivalidad en televisión, pero eso era algo que no estaba destinado a que suceda, según Bobby Fish, miembro del primer grupo y que fue Campeón de Parejas NXT junto a Kyle O’Reilly.

Fish compartió su teoría en el reciente The Undisputed Podcast sobre el por qué los dos grupos nunca se enfrentaron en televisión, a pesar de haberlo discutido varias veces tras bastidores.

«Nunca conseguimos esa rivalidad del que creo que todos hablamos varias veces. Tuvimos una lucha de escaleras en Portland, que fue divertido de organizar. Creo que realmente lo que pasó con nosotros y ustedes fue que realmente estaban poniendo en marcha el asunto de los Forgotten Sons, y yo diría que básicamente pudieron hacer que otras personas se vieran mejor de lo que eran, y eso es lo que éramos también.»

Steve Maclin, ex miembro de The Forgotten Sons, fue invitado del podcast y recordó una conversación que tuvo con Triple H sobre la rivalidad que nunca tuvo lugar, mencionando que no quería en ese momento convertirlos al bando técnico.

«Recuerdo hablar con Hunter y Hunter nos decía: ‘Bueno, ellos son rudos’. Yo estaba como, ‘Undisputed Era, sé que estás tratando de hacerlos tacones, pero la gente los ama. Conviértelos en técnicos en este papel’, pero no querían convertirlos en ese momento, lo cual conseguimos. Es su plan. Entonces, es solo, ‘Está bien, seguiremos presentando ideas’.»