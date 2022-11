Ronda Rousey: «WWE no me vio como a Brock Lesnar»

“No, la idea es que ella sea ruda. La idea es conseguir que ella sea una ruda. Aquí está la cosa. La idea de Ronda Rousey en realidad es lograr que sea lo que era antes, lo cual es que salga del grupo y sea la Superestrella femenil principal. No solo una mujer en la lista que está debajo de [Bianca] Belair y todo eso, en lo que se estaba convirtiendo. Quieren que vuelva a ser la ‘atracción especial, una gran estrella como Brock Lesnar’”. Esto señalaba Dave Meltzer hace unos meses sobre el futuro de Ronda Rousey en WWE.

► Ronda Rousey no es Brock Lesnar

La compañía luchística quiere que la Campeona SmackDown sea tan grande como el ex Campeón Universal pero no tratándolos de la misma manera, al menos con Vince McMahon. Porque la visión del antiguo mandamás para la «Rowdy» nunca fue la misma que para «La Bestia Encarnada». Eso apunta ella en un reciente episodio de Ronda On The Road explicando qué la diferencia de Lesnar: la vulnerabilidad. No en el sentido de que puedan derrotarla con más facilidad sino que continuamente debe buscar nuevos desafíos.

«Hay un lado más vulnerable de mí. Pero no vulnerable como: ‘Oh, me están lastimando’. Es más como, tengo que encontrar formas de desafiarme más y más y más«.

No cabe duda de que Ronda Rousey es lo más cercano a Brock Lesnar de la división femenil de WWE. Pero realmente no tendría sentido manejarlos de la misma manera, a pesar de lo mucho que comparten, empezando por la lucha libre y continuando con las artes marciales mixtas.

¿Os parece que Ronda Rousey es la Brock Lesnar de la división femenil de WWE?