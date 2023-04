Santino Marella quiere volver a WWE Royal Rumble

“[…] Acabo de luchar frente a mi hijo de cuatro años por primera vez en el Rebellion pay-per-view. Me hizo darme cuenta de que quiero luchar un poco solo por él y mi hija menor, solo para darles un recuerdo. Mi hijo solo tiene cuatro años. […] Probablemente tendré que luchar cuando tenga siete u ocho años solo para asegurarme de que recuerda el evento unos años más, esporádicamente, y darles recuerdos para toda la vida“. Santino Marella tiene la intención de seguir luchando.

> Santino Marella desea repetir en Royal Rumble

Y eso no solo deja la puerta abierta a que tenga más combates en IMPACT, como en Rebellion 2023, o en el circuito independiente, como desde que se fue de la WWE, sino también justamente a volver a esta compañía, donde durante mucho tiempo fue una Superestrella. No tenemos ninguna información acerca de que haya planes para que así sea -ambas empresas además no tienen ningún acuerdo de colaboración- pero al Milan Miracle le gustaría volver para luchar nuevamente en Royal Rumble, como hizo en 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 y 2020.

Así lo señala en su reciente entrevista en Ignorance Is Strength, en la misma en que pronunciaba las palabras de arriba.

“Me gustaría… especialmente porque hace un par de años volví como Santina en 2020. Me gustaría volver como Santino. Creo que la gente realmente lo apreciaría”.

Y, al menos es lo que piensa quien escribe estas líneas, ciertamente los fans de WWE estarían encantados de ver de nuevo a Santino Marella.

