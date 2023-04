Tras luchar en Rebellion 2023, Santino Marella no tiene intención de colgar las botas todavía en IMPACT, donde tiene un rol como Director de la Autoridad. Cabe mencionarse que en este reciente evento pay-per-view el veterano luchador no tuvo su único combate del año pues en marzo había luchado en OTT ScrapperMania VII. Y en 2022 había tenido siete encuentros en distintas promociones independientes. Ciertamente, ha estado bastante activo desde su adiós al WWE en 2014, aunque a la vez no tanto pues solo fueron 28 visitas a los encordados en estos nueve años.

> Santino Marella seguirá luchando

Pero realmente no se ha retirado definitivamente en ningún momento y no planea hacerlo pronto, según expone en Ignorance is Strength with Fabian Ojeda mientras hablaba sobre la posible inducción al Salón de la Fama de la compañía próximamente propiedad de Endeavor.

“No lo sé. Hay muchas personas muy respetadas que están bastante seguras de que voy a entrar. No lo sé. Espero que trabajar para IMPACT no le quite más eso. Si sucede dentro de unos años, sería genial. Mi hija tiene 27 años, pero también tengo un hijo de un año y otro de cuatro. Acabo de luchar frente a mi hijo de cuatro años por primera vez en el Rebellion pay-per-view. Me hizo darme cuenta de que quiero luchar un poco solo por él y mi hija menor, solo para darles un recuerdo. Mi hijo solo tiene cuatro años. ¿Recuerdas alguna mi*rda de cuando tenías cuatro? Un combate de lucha libre es una gran cosa, él podría recordar eso, o tener fotos de él. Probablemente tendré que luchar cuando tenga siete u ocho años solo para asegurarme de que recuerda el evento unos años más, esporádicamente, y darles recuerdos para toda la vida“.

