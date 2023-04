EJ Nduka terminó su contrato con MLW y no ha firmado con ninguna compañía todavía, a pesar del gran interés sobre él, como informábamos el mes pasado: “Parte de esa evaluación ha involucrado algún contacto con WWE, pero no hemos escuchado cuál es o fue el alcance de ese contacto. James Kimball, que ayudó a llegar a algunos prospectos, fue despedido de la empresa y provocó algunos ajustes en ese aspecto de las cosas. Además, se nos dice que ha habido un gran interés de México y Japón, con una empresa mexicana que ofrece un contrato. No hay planes para que regrese a MLW en este momento, pero nos dicen que aún mantienen una relación amistosa”.

Even burnt down forest that were set ablaze grow again. #TheJudge ⌛️⌛️⌛️ pic.twitter.com/qVlVUM3zew — EJ Nduka “The Judge” (@EjTheJudge) April 22, 2023

> EJ Nduka, ex WWE, agente libre

Y la cuestión es que el luchador ha plantado sus semillas y está viendo cómo su duro trabajo da sus frutos, como expone en Public Enemies Podcast’s Behind Enemy Lines:

“Honestamente, ni siquiera estoy en las redes sociales así en este momento. Todos ustedes me enviaron un DM hoy temprano, y no entro en las redes sociales hasta la noche porque trato de bloquear todas esas cosas. Pero solo diré que creo que Dios me ha bendecido y me ha puesto en una posición donde planté mis semillas y ahora estoy viendo los resultados de mi arduo trabajo. Así que diré que, a partir del 31 de diciembre a las 12 del mediodía, estaba libre como un billete de un dólar. Yo era un agente libre. Así que sí, tuve el combate [en MLW Blood & Thunder]. Cumplí respetuosamente mis obligaciones contractuales y amo a MLW, han sido buenos conmigo, pero sí, soy un agente libre.

“Cuando entré en este negocio, me dije a mí mismo que quería crear algo grande y crear algo para mi legado y mi familia, algo de lo que pudieran mirar hacia atrás y estar orgullosos. Así que nunca me detuve y ese es el objetivo”.

EJ Nduka no lucha desde que lo hiciera ante Konosuke Takeshita en el AEW Dark del 7 de febrero.