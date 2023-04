Battle Slam Excellence | Resultados e imágenes

Hoy nos adentramos en la joven promoción Battle Slam, de apenas un año de vida, a través de su evento más reciente, Excellence. La misma nació en 2022 en Atlanta, Georgia, estado de Estados Unidos donde se encuentra la escuela Nightmare Factory de Cody Rhodes. También tienen su sede aquí otras organizaciones como Southern Honor Wrestling o Alternative Pro Wrestling. De la misma manera, antaño, la tenían Georgia Championship Wrestling, Anarchy Wrestling, Deep South Wrestling LLC, NWA Wildside o Atlanta Wrestling Entertainment. Y a pesar de su juventud, ya cuenta con la participación de nombres conocidos de la industria como Mike Bailey, de IMPACT, Lee Moriarty, de AEW, o Janai Kai, de GCW.

One year anniversary celebration of pro wrestling & hip-hop excellence

Vamos ahora con los resultados de los combates así como con imágenes de los mismos:

Janai Kai vs. Jada Stone at #BATTLESLAM ! pic.twitter.com/6K9XOyrLFu

LaBron Kozone wins the Gauntlet for the Gold! #BATTLESLAM pic.twitter.com/qM7TR0MhjE

The Main Event of #BATTLESLAM EXCELLENCE was MUST-SEE ‼️

Look out for the premiere on @FiteTV pic.twitter.com/ZRoVufXkZW

— BATTLE SLAM (@BattleSlam_) April 24, 2023