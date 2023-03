La Cobra de Santino Marella era el remate más divertido de la WWE cuando el veterano luchador era una Superestrella y como no podía ser de otra forma fue uno de los temas de conversación durante su reciente entrevista con Chris Van Vliet. El ‘Milan Miracle’ estuvo contando sus orígenes y cómo John Cena lo motivó a seguir haciéndolo.

In this #WhereAreTheyNow EXTRA, @WWEKozlov looks back on this monumental #TagTeamChampionship win with @milanmiracle! pic.twitter.com/78cFyGkmZX

— WWE (@WWE) September 27, 2016