Dragon Lee debutó en WWE durante house show de NXT

Afortunadamente, los problemas de visado de Dragon Lee ya quedaron atrás, y el otrora Ingobernable pudo hacer su primera aparición sobre las pantallas de WWE esta semana.

Siguiendo la tradición de la época dorada de NXT, McMahonlandia mostró a Dragon Lee entre el público del Performance Center de Orlando (Florida) que veía Roadblock. Y es que el mexicano no formó parte del show como competidor, cuando se rumoreaba que serviría de rival de Grayson Waller en el pique que este mantiene con Shawn Michaels. Finalmente, Johnny Gargano hizo acto de presencia para confrontarlo, detonándose un duelo que tendrá lugar en Stand & Deliver.

Y sin mayor demora, WWE quiso que Dragon Lee viera ya un poco de acción entre las doce cuerdas. Así que anoche, desde St. Petersburg (Florida), el ex Campeón de Peso Completo Jr. IWGP tuvo su estreno competitivo como parte de un house show.

Dragon Lee se midió a otro recién llegado e igualmente con pasado en NJPW, Karl Fredericks, ahora bajo el nombre luchístico de Eddy Thorpe.

Dragon Lee made his WWE in-ring debut at an NXT Live Event tonight. 🙌🏼🙌🏼 pic.twitter.com/ar1VSaYWmx