WWE llevó a Ric Flair a hablar con los jóvenes reclutas de NXT durante el fin de semana de WrestleMania 39. El dos veces miembro del Salón de la Fama -fue inducido individualmente en 2008 y como integrante de The Four Horsemen en 2012- lo contaba recientemente en The Joe Rogan Experience. No sorprenderá a nadie pues hablamos de uno de los mejores hablando de toda la historia de la lucha libre profesional. Si es quien es es, en parte, por las promos que hizo a lo largo de su legendaria carrera.

