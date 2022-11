La curiosa meta que tenía Santino Marella en WWE

La carrera de Santino Marella en WWE dio comienzo en 2005 después de que trabajara varios años en el circuito independiente cuando se unió la extinto territorio de desarrollo Ohio Valley Wrestling y tuvo su fin en el año 2016 cuando le rescindieron el contrato. Durante ese tiempo dejó unos cuantos momentos para los libros, incluyendo que fue dos veces Campeón Intercontinental, Campeón de Estados Unidos, Campeón de Parejas y también Miss WrestleMania en una de sus muchas locuras. «The Milan Miracle» siempre fue muy divertido.

Why do they call #SantinoMarella the MILAN MIRACLE? It all started ON THIS DAY in 2007… @milanmiracle #RAW pic.twitter.com/PLcds5j5Sl — WWE (@WWE) April 16, 2017

► Santino Marella quería hacer reír a las Superestrellas

Muchas veces se ha hablado de si eso justamente no le dejó ir más allá pero al mismo tiempo también le hizo encontrar su propio hueco. Y con eso continuamos ahora pues en una reciente entrevista en The A2theK Wrestling Show dio a conocer cuál era su meta: hacer que sus compañeros se rieran. No tanto que salieran de su personaje porque Vince McMahon no quería que eso pasara pero sí, digamos, romper un poco su fachada. De eso sabe mucho Sami Zayn, quien en las últimas semanas ha hecho «sufrir» así a The Bloodline.

“No hay nada más divertido que ver a alguien romperse en la televisión. Vince (McMahon) le dijo al vestuario en ese momento: ‘Si te ríes, es divertido, no es el fin del mundo. Pero tienes que reírte de la forma en que no es como si estuvieras rompiendo el personaje, pero el personaje puede reírse.’ Siempre hay una manera de protegerlo y encubrirlo, por así decirlo. Definitivamente me propuse tratar de descifrar a la gente”.

¿Os gustó la carrera de Santino Marella en WWE?