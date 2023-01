Santino Marella acaba de unirse oficialmente a IMPACT! Wrestling como Director de la Autoridad. ¿Habló con la WWE o AEW antes de tomar la decisión? De todo ello estuvo hablando recientemente en The Dave Van Auken Show presented by Fight Bananas.

► Santino Marella se une a IMPACT! Wrestling

“Estaba buscando, no tan temprano, hacer algo en 2023. Scott (D’Amore), como un hábito, cuando consigue ex miembros de la WWE, va y verifica las marcas registradas. Encontró eso en 2021, WWE no renovó la marca registrada Santino Marella. Scott saltó sobre eso e IMPACT! Wrestling ahora posee la marca registrada Santino Marella. Mucha gente, cuando salí y dije que era Santino Marella, dijeron: ‘Woah, ¿cómo puede usar ese nombre?’. Esa fue una noticia casi más grande que mi salida del armario, poder usar el nombre. Fue divertido. No tener que modificar el personaje y simplemente ser Santino, algo en lo que soy bueno y me siento cómodo. No me fui el tiempo suficiente para que nadie me conociera, pero me fui lo suficiente como para que signifique algo. Fue un buen equilibrio. El tiempo lo es todo y fue el momento adecuado“.

► ¿Habló con la WWE o AEW?

“Tengo una muy buena relación con WWE y charlamos a veces. La cuestión es que soy canadiense, así que para traerme por una sola vez, tienen que obtener una visa de trabajo. ‘Hombre, ¿vamos a gastar cinco Gs ($ 5,000) para traerlo por un día?’. Realmente no hizo que valiera la pena. Tenía una tarjeta verde, desde entonces renuncié a mi tarjeta verde. Con IMPACT, tengo una visa de trabajo de EE. UU. nuevamente. Hablé con Scott al principio y le dije: ‘Una de las únicas cosas que pido es que cuando mi hija pueda luchar, me gustaría hacer algo en el ring con ella’. Él está bien con eso. AEW, he estado en un par de shows detrás del escenario, muchos amigos. Tantos tipos a los que admiro o con los que he trabajado. WWE, mi vida está tan perfectamente equilibrada en este momento, no puedo apostar a eso. Salir de gira durante 50 semanas al año, incluso si es por un día, el horario de Booker T donde vuelo, hago comentarios, vuelvo a casa, eso sigue siendo todas las semanas. Realmente me gusta este horario “.