Santino Marella analiza sus 11 años luchando en WWE

Santino Marella tuvo una carrera de 11 años como Superestrella de la WWE desde 2005 hasta 2016. En los siguientes años hizo algunas apariciones pero nunca retomó realmente aquella etapa de su vida como luchador. Durante una reciente entrevista con nuestros compañeros de WrestlingNews.co, «The Milan Miracle» estuvo analizando mucho de su paso por la compañía, como cuando fue Campeón Intercontinental, su casi victoria en Elimination Chamber 2012, la idea para una sitcom que Vince McMahon le rechazó o su personaje de Santina.

“Originalmente, íbamos a decir, creo que la idea era ir directamente al récord y luego perderlo como el día anterior. Pero ya sabes, los planes cambiaron y dejamos caer el título en algún lugar de una gira europea y eso fue todo”.

