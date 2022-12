Brian Myers comenzó a trabajar en IMPACT! Wrestling en 2020 después de haber sido despedido de la WWE tras una segunda etapa como Superestrella. Ya había trabajado para la compañía en 2015. El veterano luchador va más allá de la zona de impacto puesto que también divide su tiempo con la NWA u otras organizaciones del circuito independiente. De la misma manera, maneja la escuela de lucha libre Create A Pro Wrestling. Todo ello sin hablar de sus negocios fuera de los encordados, como su Major Wrestling Figure con Matt Cardona.

Es uno de los más populares de IMPACT! y durante 113 días en 2022 fue Campeón Impact Digital Media. Hasta ahora le ha ido muy bien y va a intentar que siga siendo así pues Brian Myers continuará trabajando en esta empresa en 2023. Durante una reciente entrevista con Sports Illustrated dio a conocer que ha renovado su contrato. No da muchos detalles pero sí que señala que tomó la decisión porque cree que es donde va a tener la mayor cantidad de oportunidades. Así que veremos cómo le va en los próximos tiempos en la zona de impacto.

“Esta fue una decisión fácil para mí. Es un lugar donde mi talento tendrá la mayor oportunidad. Eso es lo que es importante para mí. Creo que lo que hacemos en el ring es tan precioso. El Padre Tiempo eventualmente nos atrapará a todos, pero no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo hasta que tenga que hacerlo. Esto es muy importante para mi.»

.@Myers_Wrestling and @TheMattCardona get the W on #IMPACTonAXSTV! pic.twitter.com/gN9juAhaDy

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) December 16, 2022