Brian Myers: «Esta es la ‘Tony Khan Era'»

Puede resultar una expresión muy manida, pero ciertamente Tony Khan supone una figura muy polarizante para la comunidad luchística de internet. Amado por los fanáticos de AEW, odiado por los fanáticos de WWE, el mandamás de la casa Élite no deja indiferente.

Afortunadamente, que siempre consiga estar en boga no responde a asuntos de su vida personal. El amor u odio que algunos le profesan se debe exclusivamente a su trabajo como promotor luchístico.

Como puntos en contra, pueden apuntarse su excesiva acumulación de competidores bajo contrato, el fracasado acuerdo televisivo de ROH y cierta falta de liderazgo. Y si nos centramos en lo positivo, sin duda no puede negarse que la llegada de AEW al panorama estadounidense ofreció a los talentos de todo el mundo una alternativa de relevancia tras dos décadas de monopolio de WWE.

Y resulta curioso que el titular que nos ocupa en esta nota llegue vía un luchador que no trabaja para Tony Khan. Ni siquiera ha luchado nunca sobre suelo Élite. He aquí la consideración de Brian Myers ante los micrófonos de ‘The Sessions’.

Está la era de la lucha libre del Rock ‘n’ Roll de los 80 y la ‘Attitude Era’. Vivimos en una ahora mismo, no tiene nombre… la ‘Tony Khan Era’, no sé, porque debe agradecérsele bastante por todos los trabajos y oportunidades que no estaban antes por ser un monopolio.