Ni Matt Cardona ni Brian Myers tuvieron la carrera que hubieran querido en la WWE (como Zack Ryder y Curt Hawkins, respectivamente) pero sin duda tuvieron sus momentos, como cuando fueron Campeones de Parejas Raw durante 64 días después de vencer a FTR (entonces The Revival) en WrestleMania 35. Justamente de ese capítulo hablamos ahora pues en una reciente entrevista con Metro.co.uk el que también fuera Campeón Intercontinental cuenta que antes de que ganaran aquel combate le propuso a Vince McMahon una idea para acabar con la racha de derrotas de su amigo.

► Matt Cardona y la racha de Curt Hawkins

«WrestleMania estaba a punto de estar en Nueva York y Nueva Jersey, ciudad natal. Habíamos propuesto que seríamos los dos últimos en el Andre The Giant Battle Royal y que me sacrificaría. Brian me dejaría fuera y tendría su gran momento en WrestleMania, rompería la racha y ganaría el trofeo. A Vince no le gustó la idea, lo cual está bien.

«¡Dos semanas después, ganamos el título de parejas en WrestleMania! Creo que porque entramos en su oficina y dijo: ‘¡Oh, estos tipos, viven aquí!’. No lo sé a ciencia cierta, porque acabábamos de obtener un lugar en el Andre The Giant Battle Royale, y de repente estamos en esta lucha por el título en parejas. No teníamos ninguna historia con The Revival en ese momento, estuvieron haciendo algo durante meses con Bobby Roode y Chad Gable. ¡Entonces, de repente, estamos en este combate y ganamos los cinturones! Creo que es porque fuimos y hablamos con Vince. Nunca sabes lo que va a pasar».

¿Os hubiera gustado que esa idea de Matt Cardona se hubiera llevado a cabo?