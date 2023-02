► Santino Marella recuerda a Beth Phoenix

Santino Marella y Beth Phoenix compartieron una divertida aventura en WWE en 2008 y 2009. Y “The Milan Miracle” no tiene nada más que cosas buenas que decir sobre la “Glamazona”. Cuando le preguntaron recientemente por ella en Metro UK se deshizo en elogios hacia ella. Y también hacia Edge, con quien no tuvo tanta relación en pantalla, ni tampoco trabajaron juntos tanto pues solo compartieron el encordado en dos ocasiones. Pero el luchador italiano se refiere a lo que vivieron fuera de cámaras.

My sweet friend @milanmiracle …love you to pieces! #Summerslam brought back so many fun memories! Loved catching up & seeing your beautiful daughter Bianca. #Glamarella pic.twitter.com/i7PQ1xxfza

— THE GLAMAMOTHER (@TheBethPhoenix) August 12, 2019