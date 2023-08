«No somos solo una alternativa, somos una pandilla de malditos juguetes desajustados, de tipos que deberían haber sido o nunca fueron, tipos que jamás deberían estar en la posición en la que estamos hoy. Y sí, a veces no nos llevamos bien. […] Pero adivinen qué, cuando nos unimos, creamos los mejores espectáculos de lucha profesional que este mundo jamás haya visto, y pongo mi maldito nombre en eso». Así abordaba MJF la controversia por el incidente de CM Punk y Jack Perry en All In 2023.

► La polémica de All In

Pero el Campeón Mundial AEW no ha sido el único en dedicar unas palabras a la misma, también lo ha hecho Santana; en su caso, en una publicación en X.

Who gives a damn about who fought with who…Stop allowing that to drown out the fact that pro wrestling had one of the most amazing days EVER! Grow tf up. — Mike SANTANA🇵🇷 (@Santana_Proud) August 28, 2023

«¿A quién le importa quién peleó con quién…? Deja de impedir que eso ensombrezca el hecho de que la lucha profesional tuvo uno de los días más increíbles JAMÁS ocurridos.

Madura de una maldita vez».

Curiosamente, él también está inmerso de alguna manera en una polémica debido a su mala relación con Ortiz. Y a pesar de que ambos volvieron juntos tanto en Dynamite como en el mismo pay-per-view, aún no estarían en buenos términos: «Hablando de Stadium Stampede, Santana regresó para participar en el combate junto al Blackpool Combat Club. A pesar de reunirse con Ortiz, los dos todavía no se llevan bien, al igual que Santana no está en buenos términos con Eddie Kingston«.

Qué pasará ahora con Santana es una incógnita. ¿Seguirá formando equipo con Ortiz? ¿Cada uno tomará su propio camino? ¿Continuarán trabajando con el Blackpool Combat Club? Veremos qué sucede con todos ellos pasado mañana en televisión.

Santana and Ortiz are the only two competitors in #AEW that have fought in every Stadium Stampede, and they're showing off their experience TONIGHT! Order #AEWAllIn LIVE on PPV right now!

🇺🇸: https://t.co/mUn4tim61a

🔗 https://t.co/p1Cr3Sb7zg@Ortiz_Powerful | @Santana_Proud pic.twitter.com/9qIrhUzmYT — All Elite Wrestling (@AEW) August 27, 2023