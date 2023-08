AEW está de enhorabuena después del fabuloso All In 2023, un evento que no solo hizo historia como el más grande de todos los tiempos en la lucha libre profesional, sino que luchísticamente fue un puro espectáculo. Esta era la duda que tocaba responder una vez confirmado el éxito de asistencia y financiero. Y MJF, Adam Cole, la Stadium Stampede, FTR, The Young Bucks, Chris Jericho, Will Ospreay... crearon magia en el Estadio de Wembley.

► Detalles después de All In

Dicho esto, vamos con algunas malas noticias relativas al evento, comenzando con Santana y Ortiz. La buena es que los dos guerreros volvieron a la acción en Londres, sin embargo, según nos informan desde Fightful, su relación personal sigue siendo mala: «Hablando de Stadium Stampede, Santana regresó para participar en el combate junto al Blackpool Combat Club. A pesar de reunirse con Ortiz, los dos todavía no se llevan bien, al igual que Santana no está en buenos términos con Eddie Kingston«.

Otro apunte negativo es que un luchador con tantísimo talento como Rey Fénix, que hubiera añadido un nivel más de fantasía a la velada, no pudo estar presente debido a una lesión. Por otro lado, en realidad, esto no supuso un cambio de planes para la compañía, como nos indica la misma fuente: «El combate Stadium Stampede se organizó teniendo en cuenta que Rey Fénix no podía realizar el viaje. Nunca se contempló la posibilidad de un reemplazo, y se reservó como un enfrentamiento de 5 contra 5″.

Y el último es no solo la ausencia de AR Fox sino también que este tendría problemas en backstage: «La exclusión de AR Fox de Mogul Embassy y All In no fue siempre el plan previsto. Sea cual sea la razón, hay informes que sugieren que existe cierta tensión hacia Fox por no poder participar en el evento«.