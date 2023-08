Novedades IMPACT: Mejoras masivas, AAA y despidos

«[…] Creo que la iluminación y el sonido, en particular la iluminación, son algunos de los elementos más críticos. Todos son críticos. No puedes hacer un programa sin audio, no puedes hacer un programa sin iluminación, no puedes hacer un programa sin montaje. Todo es importante. Pero creo que en términos del producto final, gastaría tanto dinero en la iluminación en particular como pudiera, ya sea en 1998 o en 2023. Porque afecta, eso y el número de cámaras que tengas, afecta la apariencia y sensación de tu programa probablemente más que cualquier otra cosa». Esto decía recientemente Eric Bischoff hablando sobre AEW. No obstante, ahora vamos con IMPACT pues tenemos novedades sobre su producción.

BREAKING: @WillOspreay returns to IMPACT at #BoundForGlory LIVE October 21st from Cicero Stadium in Chicago. Get tickets NOW: https://t.co/hLk1mCN2ck pic.twitter.com/rL7favp9IS — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) August 28, 2023

► Novedades de IMPACT

En realidad, nueva información acerca de varios elementos de la Impact Zone gracias a nuestros compañeros de PWInsider:

IMPACT llevará a cabo «mejoras masivas» en sus instalaciones de producción . Se espera que estas actualizaciones tomen más de un mes en completarse. Estas mejoras traerán «tecnología de producción de última generación y avances» a Impact en AXS y a los eventos de pago por evento.

. Se espera que estas actualizaciones tomen más de un mes en completarse. Estas mejoras traerán «tecnología de producción de última generación y avances» a Impact en AXS y a los eventos de pago por evento. Se realizarán ajustes en el calendario de grabaciones. Se utilizará menos talento después de Bound For Glory , se informa que Anthem estará pagando a los talentos por días adicionales durante el resto del año.

, se informa que Anthem estará pagando a los talentos por días adicionales durante el resto del año. Los eventos de IMPACT en el Reino Unido se grabarán para la televisión .

. Habrá una nueva grabación al estilo retro de los años 80 de IPWF en Toronto, en la Battle Arts Academy de Santino Marella, el 11 de noviembre.

de IPWF en Toronto, en la Battle Arts Academy de Santino Marella, el 11 de noviembre. Habrá un evento conjunto con Lucha Libre AAA en noviembre .

. Se informa que Final Resolution se llevará a cabo el 11 de diciembre .

. Se dice que Hard To Kill se llevará a cabo en enero en Las Vega s, en un lugar ubicado directamente en el Strip de Las Vegas.

s, en un lugar ubicado directamente en el Strip de Las Vegas. No se esperan despidos.

BREAKING: Fresh off its 20th anniversary, the high-wire spectacle ULTIMATE X returns at #IMPACT1000 on September 9 at the Westchester County Center in White Plains, NY! Get tickets HERE: https://t.co/IQZ1hLHODZ pic.twitter.com/HpzwR6V5qw — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) August 27, 2023