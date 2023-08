3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 28 de agosto 2023

WWE RAW 28 DE AGOSTO 2023 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y estamos ya rumbo a Payback 2023. En el encuentro estelar, Becky Lynch se impuso a Zoey Stark en una lucha donde las caídas contaban en cualquier lugar.

WWE RAW 28 DE AGOSTO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Campeonato Intercontinental no será defendido en Payback

Chad Gable y Gunther ya se enfrentaron en Raw la semana pasada y el resultado daba paso a una revancha entre ambos. Sin embargo, siendo el mejor combate que vimos hace siete días, hubiera sido grandioso verlos en un evento premium, sin cortes comerciales. En cambio, los veremos nuevamente enfrentados en el siguiente Monday Night Raw.

► 1 – The New Day vs. The Viking Raiders

Al principio hubo un poco de calma, con dos largos momentos de confusión en los rostros. Casi 20 minutos, este fue un caso raro en el que ahorrar algo de tiempo hubiera ayudado, más aún que la pausa comercial se llevó buena parte del tiempo.

LO MEJOR

► 3– The Miz

Previo a su combate contra LA Knight en Payback, The Miz hizo una aparición imitando a su rival, y lo hizo de buena manera, dándonos un buen segmento que nos vendió la rivalidad sin requerir de la presencia de la Superestrella de SmackDown.

► 2– Sami Zayn vs. Damian Priest

Una victoria bastante importante para Priest, incluso si no fue limpia. Ambos dieron un buen combate aquí, sin inventarse nada, pero muy entretenido. La historia de JD McDonagh y The Judgment Day sigue avanzando a paso lento.

► 1- Ludwig Kaiser vs. Chad Gable

Un gran combate donde no se desperdició ni un solo segundo y no tuvo ni un movimiento innecesario. Ambos se lucieron e impresionaron gratamente, lo cual no debe ser una sorpresa considerando el talento innato que poseen.