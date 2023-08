«Vamos a ver qué nos depara WrestleMania XL, pero ¿sabes qué es sorprendente? Piensa en cuánto hemos mejorado desde entonces. Ambas hemos crecido tanto que ni siquiera se puede comparar con cómo éramos antes .Acabo de ver todas las películas de Rocky por primera vez, ¡y me encantaron! Siento todas las emociones de Rocky. Quién sabe, tal vez use un atuendo inspirado en Apollo en WrestleMania XL«. Charlotte Flair tiene en mente luchar con Mercedes Moné en WrestleMania 40, así como el atuendo que podría lucir.

► Charlotte Flair vs. Bianca Belair

Pero en realidad no es la única que valora The Queen para The Grandest Stage of Them All. En una entrevista más reciente con Superstar Crossover apuntaba a Bianca Belair. Aunque aclarando que si no sucede el año que viene, será en los siguientes. No es la primera vez que pronuncia palabras similares como The EST of WWE. Por otro lado, Charlotte no cierra la puerta a otras opciones, adelantando que es posible que se de alguna sorpresa de la que no es consciente en estos momentos. Aún faltan ocho meses…

«Todos siguen preguntándome eso. Siento que hay tantas oportunidades. Por supuesto, sé que Belair vs. Flair es un combate digno de evento estelar, pero si no sucede en [WrestleMania] 40, sucederá en el 41. Si no es en el 41, será en el 42. No quiero mencionar a una persona en concreto, porque ¿y si no estoy reconociendo algo que podría estar ahí y ser increíble?».

Es interesante acordarnos de que Bianca ya hablaba de enfrentar a Charlotte en WrestleMania el año pasado haciendo referencia a este, donde finalmente luchó con Asuka:

«Después de este WrestleMania, después de vencer a Becky Lynch y convertirme en la Campeona Femenina de Raw, habré derrotado a tres de las Cuatro Jinetes. He vencido a Bayley, he vencido a Sasha, este año venceré a Becky Lynch. Mi objetivo es eventualmente vencer a las cuatro Cuatro Jinetes, así que me encantaría estar persiguiendo a Charlotte en Hollywood«.