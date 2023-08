La reflexión de Santana después de volver a AEW

Durante el AEW Dynamite de esta semana, Ortiz y Santana volvieron a la programación para unirse al Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) y confirmarse como rivales junto a la facción heel de Orange Cassidy, Eddie Kingston, Penta el Zero M, Chuck Taylor y Trent Beretta en la lucha Stadium Stampede de All In 2023.

Fueron muchos meses los que los ex Proud N Powerful -no sabemos si van a ser equipo como antes o simplemente estarán unidos en este próximo combate- estuvieron fuera de acción y después del programa Santana publicó una interesante reflexión en redes sociales sobre su ausencia y los últimos tres años y medio como All Elite.

► La reflexión de Santana

«Decir que sabía cómo sería el camino que tenía por delante cuando me lesioné sería totalmente falso. Las luchas y batallas que he superado para regresar a lo que amo y a lo que he dedicado mi vida son inimaginables. Pero lo más importante es que me enseñaron mucho sobre mí mismo y me convirtieron en una persona 10 veces mejor que quien era antes. Estoy agradecido de que todo lo que ocurrió en los últimos tres años y medio sucediera de la manera en que lo hizo. Era necesario. Desde perder a mi padre hasta la infelicidad en el trabajo, pasando por luchas personales y todo lo demás.

«Agradezco todas esas cosas. Me obligaron a enfrentarme a mí mismo. A mirarme en el espejo y aprender a amar/apreciar a la persona que veía allí. Mi historia será contada eventualmente. Solo quiero disfrutar este momento por el que trabajé tan duro para llegar. Gracias a TODOS los que alguna vez me apoyaron. Cada mensaje de los fanáticos. Todo el apoyo de mi familia. Aquellos que estuvieron ahí durante mis días más oscuros. Siempre estaré agradecido con todos ustedes. ¡AHORA, A TRABAJAR!«.