Samoa Joe: «¿Si terminé con MJF? Estoy intrigado…»

Samoa Joe fue el último rival de MJF antes de que dejara la programación de AEW. Lo destronó como Campeón Mundial en Worlds End.

Casi dos meses después apenas ha habido novedades sobre el «Better Than You». De hecho, solo hemos sabido que canceló una aparición fuera de la lucha libre que tenía programada. Aunque antes del mismo combate con ya informábamos de que habría renovado con la casa Élite sin que se anunciara, algo que él negó, cabe apuntarse.

► Samoa Joe de MJF

Dicho esto, recientemente le preguntaron al actual monarca si ha terminado con Maxwell Jacob Friedman y su respuesta fue la siguiente:

“Creo que podría haberlo hecho. No estamos aquí intentando ocultarnos de él, ya no está mucho por aquí. Pero diré esto sobre Max: es un tremendo talento, un tremendo atleta, y será muy interesante ver lo que le depara el futuro«, dijo Samoa Joe en 98.5 The Sports Hub.

Es una incógnita cuándo va a volver MJF. Podría tardar todo un año en hacerlo. Se espera que sea en All Elite Wrestling pero esto tampoco está claro.

Mientras, Samoa Joe tiene mucho entre manos, empezando por Swerve Strickland, quien recientemente le decía que es un asesino. Y solo tenemos que recordar lo que le hizo a Adam Page (y este a él) en Full Gear 2023 para imaginar qué estará dispuesto a hacer para quitarle el título.

Y quizá debamos señalar que recientemente también Kenny Omega resaltaba que lleva más de 20 años sin luchar con Samoa Joe. Aunque también se mostraba interesado en tener una segunda lucha con Bryan Danielson en AEW. Y todo esto mientras falta poco más de un mes para Dynasty.