Perdonen nuestros lectores por la extraña comparación pero durante UFC 299 el pasado fin de semana se anunció la entrada al Salón de la Fama de la UFC de Joanna Jedrzejczyk y en uno de los muchos videos suyos que mostraron la veíamos capturar el Campeonato Mundial de Peso Paja y afirmando después que nunca la iban a destronar. Y es verdad que tuvo el reinado más longevo de la historia, que para muchos es la mejor de la división de todos los tiempos, pero acabó cayendo ante Rose Namajunas.

