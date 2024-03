Swerve Strickland a Samoa Joe: «Soy un asesino»

Durante el especial Dynamite: Big Business del 13 de marzo, Samoa Joe defendió el Campeonato Mundial AEW ante Wardlow. Pero no tuvo tiempo de festejar demasiado ya que enseguida hizo acto de presencia Swerve Strickland para continuar con su rivalidad cadena en mano. No obstante, no sucedió nada entre ellos porque el campeón abandonó el escenario para evitar una colisión. Eso sí, no evitará que «The Realest» lo siga persiguiendo. Él y Prince Nana le dedicaron un mensaje al término del programa.

EXCLUSIVE: "I DARE you to PUSH me, Joe." After the events of #AEWDynamite, Swerve Strickland is fired up and sends a message to #AEW World Champion Samoa Joe!@swerveconfident | @PrinceKingNana pic.twitter.com/9m2QpUgn2w — All Elite Wrestling (@AEW) March 14, 2024

► Swerve Strickland a Samoa Joe

«Samoa Joe, la semana pasada en Dynamite, intentaste hacer un espectáculo de ti mismo poniendo tus manos en el cuello del jefe. Pero ¿sabes qué? [Risas] Como sabes, por el Dynamite de esta noche, lo que se siembra se cosecha«, dijo Prince Nana.

«Ahora mira, Joe, cuando pones tus manos sobre alguien, no puedes estar realmente sorprendido de cómo va a responder. No siempre va a ser una pelea justa. No va a ser igualdad de oportunidades, no. Cuando golpeas a alguien, no tengas miedo y no te sorprendas cuando te ataquen con un coche, tratando de atropellarte, y eso es lo que fue. Me estrangulaste la semana pasada en Dynamite, así que vine a ti con una cadena que estaba listo para enrollar alrededor de tu cuello hasta que te pusieras azul y tu cabeza saliera volando. Me di cuenta de que jugar limpio simplemente no funciona por aquí. Aprendí eso hace mucho tiempo. Así que no va a ser igual. Nunca va a ser una pelea tan igualada contigo, especialmente cuando se trata de ese Campeonato Mundial de AEW. Tendré que ensuciarme un poco más, tendré que recurrir a algunas tácticas antiguas. Tú sacas eso de mí. El campeonato saca eso de mí. No soy un asesino, pero no me provoques. No, soy un asesino. Te desafío a provocarme, Joe«, dijo Swerve Strickland.