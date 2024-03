Gates of Agony: «Jericho, HOOK, ¡abrieron las puertas!»

En AEW Dynamite: Big Business, Chris Jericho y HOOK derrotaron a Gates of Agony para ahondar en el mal momento de Bishop Kaun y Toa Liona, que llegaban después de mes y medio sin luchar y tras haber perdido un combate por el Campeonato Mundial de Tríos de la casa Élite. Pero la historia no va a quedar ahí pues los de la Mogul Embassy enviaron un mensaje a sus oponentes al término de combate para avisarles de que buscarán venganza contra ellos.

EXCLUSIVE comments from the Gates of Agony, after their battle against Chris Jericho and FTW Champ HOOK on #AEWDynamite@ToaLiona | @theKaun pic.twitter.com/GV5imp6sGY — All Elite Wrestling (@AEW) March 14, 2024

«Este lugar es como una jaula. Está haciendo todo lo posible para rompernos, para contenemos. Estas puertas fueron hechas con el sudor y la sangre de nuestros ancestros y de los enemigos. Jericho, HOOK, esta noche, han abierto las puertas, y aunque no hayan cobrado, permanecerán abiertas. [Mirando a Liona] Es hora».

De la misma manera, durante el programa, Willow Nightingale venció a Riho en el combate estelar antes de ser atacada por Julia Hart, la Campeona TBS, y Skye Blue, quienes previamente habían atacado a su amiga Kris Statlander. Mercedes Moné salvó a la exCampeona NJPW STRONG. Esta y la exCampeona TBS dedicaron un mensaje a las dos jóvenes malvadas para, como sus compañeros antes, avisarlas de que van a vengarse de ellas.

«Estaba viendo tu combate, y esas dos gremlins me atacaron por detrás, y me hicieron romper mi promesa contigo, diciendo que siempre estaría ahí para ti, y no pude estar ahí esta noche», dijo Statlander.

Cuando Willow señaló que también la atacaron a ella, Statlander dijo: «Vamos a vengarnos. Voy a vengarme. Julia, Skye, esto es el fin«.