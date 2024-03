Gunther: «Ya acepté mi éxito histórico en la WWE»

Gunther es el Campeón Intercontinental más longevo de la historia de la WWE. Es solo una frase pero detrás de ella se encuentran 644 días de reinado (mientras se escriben estas líneas), victorias frente a grandes luchadores como Sheamus, Drew McIntyre, Chad Gable, Rey Mysterio, Shinsuke Nakamura, Matt Riddle o The Miz, superar a mitos de la lucha libre profesional que también escribieron su nombre en la memoria del título como el mismo «The Asesome One», Pedro Morales, Don Muraco, The Honky Tonk Man, Tito Santana, Razor Ramon, The Ultimate Warrior…

► Gunther acepta su éxito

Y, comprensiblemente, todo este éxito no ha sido fácil de asimilar para «The Ring General», aunque finalmente lo ha hecho, como explica en 967 The Eagle:

«Es un poco surrealista ver tu propio nombre en la lista con todas esas leyendas y grandes que han sostenido el título durante mucho tiempo también. También es muy importante que te veas así y te reconozcas como uno de ellos. En mi caso, estar en la cima de la lista. Tienes que abrazarlo completamente. Lleva un tiempo hacerlo, pero ahora estoy completamente ahí. Aún no me detengo. Todavía tengo un poco en mí con el Campeonato Intercontinental y estoy totalmente enfocado en cualquiera que sea el próximo desafío. Agregando a mi legado y al legado del campeonato.»

La próxima defensa de Gunther como Campeón Intercontinental de WWE será contra Sami Zayn en WrestleMania 40. Eso si la capitaliza pues quizá sea entonces cuando termine su histórico reinado para que «The Underdog from the Underground» comience el suyo. Precisamente atendiendo a los antiguos monarcas que hemos mencionado antes, por históricos que fueran, todos ellos acabaron perdiendo el título y al luchador de Austria también le va a suceder. Pero eso no tiene por qué ser negativo ya que podría suponer su impulso al Campeonato Mundial.