Mercedes Moné: «Ahora soy más que ‘The Boss'»

Mercedes Moné antes era conocida como «The Boss» Sasha Banks pero ahora «The CEO» dice que es más que eso. Lo hace durante una reciente entrevista con Renee Paquette mientras habla de su salida de WWE.

► Mercedes Moné, «The CEO»

«Quiero decir, primero fue simplemente encontrar un equipo. Encontrar personas a las que poder acudir en busca de ayuda porque me sentía tan perdida, tan rota, tan herida y tan confundida. No sabía dónde encajaba en este mundo y especialmente en el mundo de la lucha libre que me dio tanta esperanza, me dio tantos sueños, me dio tantas oportunidades. Me sentía muy perdida y confundida e insegura, y me dolió mucho por el trabajo que puse en estar en la lucha libre y todos mis sueños en ello simplemente parecían haber sido arrebatados de mí y simplemente se desmoronaron.

«Así que tomó un poco de curación, mucha curación, pero un equipo realmente ayudó a reconstruirme y a respaldarme. Para hacerme saber que soy más que ‘The Boss’, soy ‘The CEO’ porque tomé el control de mi propia vida. Salí con la cabeza en alto, y descubrí tantas nuevas pasiones que nunca antes había descubierto. La lucha libre siempre ha sido mi único y todo. Ser una mujer de 30 años en ese entonces, ahora tengo 32, para crecer y comprender que hay mucho más que esto.

«La lucha libre es mucho más. Es tan hermosa. Es más que solo en el ring. Poder descubrir un nuevo amor, una nueva base, simplemente todo nuevo. Se sintió tan liberador crecer».

¿Qué te pareció el debut de Mercedes Moné en AEW?