Así se orquestó el debut de Mercedes Moné en AEW

En AEW Big Business el episodio especial de Dynamite, debutó finalmente Mercedes Moné, luego de meses y meses de especulaciones.

El mencionado capítulo del 13 de marzo, marca el fin de un proceso largo y atropellado para hacer posible el fichaje de Moné.

Vamos a repasar el detrás de cámaras para llegar a este momento.

► ¿Cómo se orquestó el debut de Mercedes Moné en Dynamite?

La fuente de todo lo que será narrado será el reciente reporte de Fightful Select, y Andrew Zarian de Mat Men Pro Wrestling Podcast. Según las citadas fuentes, Moné estaba en la nómina de AEW desde hace más de 2 meses, se cree que llegó a un acuerdo con la compañía en diciembre.

Este acuerdo coincidió con Moné asegurando varias marcas comerciales relacionadas con su nombre, insinuando un compromiso a largo plazo con AEW. Aunque los detalles del contrato aún no se han confirmado, se especula que es un contrato de varios años.

Además, se informa que NJPW desempeñó un papel en el acuerdo de Moné, con la posibilidad de continuar su colaboración con ella. Sin embargo, quedó claro que AEW sería su prioridad.

Con su lesión grave en mayo, que requirió 2 cirugías y un periodo largo de recuperación, se atrasaron los planes para su inminente llegada.

Recordemos que hizo un cameo en AEW All In el año pasado, donde apareció entre la multitud. No había firmado contrato pero para hacer ese cameo se necesitaba un mutuo acuerdo entre la compañía y la luchadora. Debido a la gravedad de su lesión los planes para ella se pausaron.

En diciembre de 2023, las negociaciones para el contrato de Moné con AEW se estancaron. Aquí fue cuando ella se acercó a WWE, donde hubo conversaciones pero no llegaron a nada.

En enero fue que empezaron a llegar reportes del inevitable fichaje de Moné en AEW. Le dieron de alta médica y apenas pudo calzarse las botas el 13 de marzo.

Recordemos que durante enero, se rumoraba que ella estaría en Royal Rumble. Que eso no pasara ya era un indicio que llegaría a la empresa de Tony Khan.