► Más detalles de las negociaciones de WWE con Will Ospreay

Desde 2016 hemos venido compartiendo acá reportes del interés de WWE por fichar a Will Ospreay, desde su tan notoria lucha ante Ricochet en el torneo Best of the Super jr.

Por eso año a año es común hablar de su posible fichaje por parte de la compañía de lucha libre estadounidense que todo el mundo conoce.

Más cuando expira su contrato con compañías como New Japan Pro Wrestling.

Por eso no fue de extrañar que cuando se concretó su firma con AEW que salieran detalles de sus últimas negociaciones con WWE.

Pues bien, aún faltan detalles del más reciente cortejo de la WWE, con la superestrella británica que llevan 8 años buscando firmar.

Resulta que Ringside News contactó a una fuente de WWE con respecto al citado informe de Dave Meltzer, donde se mencionó que Triple H subestimó a Ospreay.

Esto publicó en X el mencionado portal de noticias.

There was a report going around yesterday regarding Triple H not recognizing Will Ospreay's talent and the company missing out on signing him because they didn't offer him a lucrative deal.

When speaking to a source in WWE, we were told that's not exactly the case.

Ringside…

— Ringside News (@ringsidenews_) March 15, 2024