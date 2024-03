Chris Jericho: «Los luchadores que trabajan conmigo suben de nivel»

Elevar a la nueva generación de talentos siempre debería ser la misión de los veteranos, puesto que es el ciclo natural del negocio.

Derrotar a un luchador mundialmente famoso puede ser la llave para que una joven promesa emergente encuentre su lugar en el olimpo de la lucha libre.

Así nacen los nuevos ídolos de nuestra industria.

Es por ello que, actualmente Chris Jericho está trabajando con HOOK; primero como compañero en el torneo para decidir a los nuevos monarcas de la división de parejas AEW. Luego, con un reto a una lucha amistosa.

Recordemos que en el más reciente episodio de Dynamite, llamado: Big Business, el dúo de Jericho y HOOK vencieron a Toa Liona y Bishop Kaun.

Al termino de la victoria, Jericho retó a Hook para el capítulo de Dynamite el 20 de marzo en Toronto, Canadá.

► Chris Jericho elevando a nuevas promesas del negocio

En el pódcast Gabby AF, Jericho fue invitado, en el episodio titulado: «Chris Jericho on AEW, Mercedes Moné, Cody Rhodes, Sting & Future in Pro Wrestling».

Aquí es donde Jericho contó que su misión en AEW siempre ha sido elevar a los talentos más jóvenes y argumentó que, contrariamente a lo que se cree, generalmente funciona.

«Sí, bueno, las cosas se complicaron un poco en términos de la historia cuando Kenny Omega se enfermó, así que haces lo mejor que puedes cuando tienes que cambiar de rumbo e hicimos lo mejor que pudimos con la historia de Don Callis y luego fue momento de empezar algo nuevo y la idea de trabajar con HOOK era algo en lo que había pensado durante un tiempo y simplemente parecía encajar con el combate que tuvimos en Revolution con el Scramble de ocho hombres y HOOK estaba ahí y pensé, bueno, hagamos algo con esto y la historia recién está comenzando. Pero creo que tenemos algunas buenas ideas y cosas interesantes en marcha.

«Esa ha sido mi misión en AEW desde el primer día, hacer lo mejor que pueda para elevar a los chicos más jóvenes y, contrario a lo que se cree, lo cual podrías ver, generalmente funciona. La mayoría de las veces cuando la gente trabaja conmigo, terminan subiendo de nivel. Si ves a Orange Cassidy, Darby Allin, MJF, Powerhouse Hobbs y Konosuke Takeshita y todos esos chicos. La lista continúa. Incluso los chicos de The Inner Circle y la Jericho Appreciation Society. Lo que quiero decir, mira a Daniel Garcia ahora en comparación con donde estaba hace un año.

«Así que, creo que HOOK es otro chico con el que hemos trabajado mucho, creo que podemos hacer más cosas con él y agregarle más profundidad y darle un poco más de experiencia porque solo eres tan bueno como los chicos con los que estás en el ring y si miras a HOOK versus Samoa Joe, creo que es probablemente el mejor combate que ha tenido porque Joe tiene tanta experiencia. Creo que con la experiencia que tengo y luego trabajar con HOOK y su personaje es tan único y creo que es como un rayo en una botella, algo con lo que realmente podemos llevar al siguiente nivel y esa es un poco mi idea para esta historia».

Jericho respondió a los comentarios que ha leído relacionados con la gente que siente que Daniel Garcia comenzó a crecer una vez que se alejó de Jericho. Mientras abordaba eso, profundizó en su papel en el desarrollo de Garcia, Matt Menard (actualmente ‘Daddy Magic’) y Angelo Parker (mejor conocido como ‘Cool Hand Ang’).

«Y eso es lo que pasa cuando la gente dice: ‘Oh, Dani Garcia, una vez que se alejó de Jericho, realmente comenzó a florecer’, pero en realidad, ahí es donde él aprendió y obtuvo esa confianza. Cuando él entró por primera vez en la Jericho Appreciation Society, yo tenía a esos chicos porque la historia funcionaba. No sabía nada sobre ninguno de ellos, para ser honesto. Angelo Parker, Matt Menard y ‘Cool Hand Ang’, ‘Daddy Magic’. No había nada de Daddy Magic antes. Era Matt Menard. No había Cool Hand Ang. Era Jeff Parker y lo primero que dije fue, ‘Tienen que cambiar sus nombres…’

«Les dije: ‘¿Quién es su artista musical favorito?’ Y ellos dijeron quien fuera. Yo dije: ‘Si fueran a una fiesta exclusiva organizada por este artista; está en lo más alto de un penthouse, habrá modelos Playboy allí, habrá influencers y celebridades. ¿Qué se pondrían? Y no me importa qué sea eso. ¿Qué se pondrían para ir a esta fiesta de alto nivel? Porque lo que sea que sea, eso es lo que quiero que lleven la próxima semana en la televisión’ y todos aparecieron con sus diversos atuendos y de inmediato, son diferentes chicos.

«Dani es un animador deportivo. Cuando dijo que recibió críticas, bueno: ‘Voy a intentar bailar’. Amigo, necesitas entretener. Una vez más, luchar bien es importante, pero el personaje lo es todo. El baile lo llevó a un nivel completamente diferente. Eso no estaba allí antes de que estuviera en la Jericho Appreciation Society, así que, todas esas cosas funcionan para ayudar a construir tu persona y como dije, eso es algo de lo que estoy muy orgulloso de Dani; por lo que ha sido capaz de hacer porque no es el mismo intérprete que era hace dos años cuando entró por primera vez en la J.A.S«.