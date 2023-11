WWE habría realizado primeros acercamientos con Will Ospreay

El contrato de Will Ospreay con NJPW vence en febrero del próximo año, y el británico estará debatiendo su futuro entre WWE y AEW durante su agencia libre, teniendo en cuenta que existe el interés de ambas empresas en contar con sus servicios, y parece decidido a trabajar en los Estados Unidos. De hecho, durante la transmisión de Crown Jewel reaccionó a la victoria de Seth Rollins frente a Drew McIntyre y el «Visionario» aprovechó la interacción para extenderle una invitación.

► Will Ospreay está abierto a trabajar en WWE

Will Ospreay está a punto de convertirse en el agente libre más importante de la lucha libre profesional, y seguramente despertará el interés tanto de WWE como de AEW. Hace unas horas recogíamos unas declaraciones de Dave Meltzer en el que afirmaba que WWE está en la pelea y, por consiguiente, el hecho de haber luchado en All Elite Wrestling este año no es garantía alguna para que firme por la compañía de Tony Khan.

Como agregado, Sean Ross Sapp señaló vía Fightful Select que durante mucho tiempo se consideró que AEW era una garantía para fichar a Will Ospreay, pero que ahora la estrella de NJPW está mucho más abierto a lo que podría haber en su próximo acuerdo, y WWE está dentro de las posibilidades.

«Recientemente se informó que muchos en AEW han considerado una conclusión inevitable que Will Ospreay se una a la compañía. Si bien eso pudo haber sido cierto hace meses, se nos dice que la mente de Ospreay se ha abierto sobre su futuro.

WWE ha mostrado un gran interés y fuentes dentro de la compañía afirman que ha habido conversaciones, propuestas preliminares y contactos entre las dos partes, aunque personas cercanas a Ospreay no lo confirmaron. TNA y AEW mantienen interés en Ospreay y ambos han dicho que disfrutaron trabajando con él. No estamos seguros de la naturaleza de los acuerdos que se están discutiendo, ya que NXT Europa, IMPACT convirtiéndose en TNA y ajustando muchos elementos de producción e intensificando su presencia europea están tomando forma. Sin embargo, como era de esperar, Ospreay genera interés en todo el mundo. Fuentes de NJPW dijeron que si bien les encantaría conservar a Ospreay, no necesariamente lo esperan en el mismo tipo de acuerdo en el que se encuentra ahora, donde trabaja a tiempo completo en la compañía.»

Habrá que ver dónde continuará Will Ospreay su carrera, pero ciertamente será interesante conocer qué tipo de conversaciones ha tenido WWE con él y si efectivamente el luchador estará dispuesto a dar el salto que muchos esperan que suceda en el mes de febrero.