Will Ospreay, cuyo contrato con NJPW vence en febrero del próximo año, está debatiendo su futuro entre WWE y AEW, teniendo en cuenta que existe el interés de ambas empresas en contar con sus servicios, y a diferencia de su agencia libre anterior, la estrella de New Japan parece decidido a trabajar en los Estados Unidos y ha contratado los servicios de un agente para que se encargue de su nuevo contrato.

► Will Ospreay estuvo pendiente del combate de Seth Rollins

Este sábado, en el primer combate de Crown Jewel, Seth Rollins pudo retener su Campeonato Mundial Peso Completo WWE contra Drew McIntyre, luego de un gran esfuerzo. Este combate, no solo llamó la atención del Universo WWE, sino también fuera de él.

Will Ospreay respondió a la publicación de WWE proclamando que Seth Rollins retuvo el título mundial de peso pesado de la WWE en Crown Jewel. La estrella de NJPW lo hizo con un emoji de globos oculares para indicar que esta publicación de WWE ha llamado su atención.

Seth Rollins vio que Ospreay le prestaba algo de atención a su lucha por el título y le respondió vía Twitter. El Visionario le dejó saber una pequeña oferta de un posible enfrentamiento, en sentido metafórico.

«El agua está tibia».

Habrá que ver si Seth Rollins y Will Ospreay logran enfrentarse algún día. Sin duda sería una lucha del calibre de WrestleMania, y con el británico siendo agente libre para esa época, no sería nada raro que Triple H lo sume a sus filas y la estrella de NJPW pueda tener algunos combates de alto perfil en WWE. No obstante, tampoco se descarta de que ambos estén simplemente «jugando».