NJPW se encuentra en un proceso de cambio tras las salidas de Kazuchika Okada y Will Ospreay de la misma manera que lo está la facción United Empire después del adiós de su líder. Los fanáticos se preguntan quién va a dar un paso adelante mientras el ahora luchador de AEW ha elegido a Callum Newman. Mientras, Jeff Cobb sigue siendo uno de sus integrantes y buscando tanto el éxito de la misma como el propio. Después de la séptima edición de la New Japan Cup, dedicó un mensaje sobre la valía y el liderazgo.

► ¿Jeff Cobb amenaza con dejar NJPW?

«Ahora escuchen, presten atención. Solo voy a decir esto una vez. Voy a abordar la tontería. Dejen de hacer esta mi*rda, ¿de acuerdo? Redes sociales, X, lo que sea, dejen de etiquetarme en cosas porque no me importa. Redes sociales, X, no es un lugar real. No es donde vivo. Todos ustedes dicen, ‘Oye, Jeff, ¿quién es el nuevo líder del United Empire? ¿Quién es el nuevo capitán?’ La verdad es que a Jeff Cobb no le importa. Ven, sí, se me ofreció el papel. Pero saben qué, mirando hacia atrás, ¿necesito un título junto a mi nombre para demostrar mi punto, para demostrar lo que quiero hacer en esta industria, para demostrar lo que quiero hacer en esta empresa? No necesito un título. No necesito un título junto a mi nombre porque voy a hacer todo lo que quiero cuando quiera, sin un título, con un título, no importa. Entonces sí, si quieren ser capitán, sean capitán. Porque la verdad es que voy a poner en aviso a cada campeón en la lista de New Japan. Ven, la gente habla de ser pasados por alto y ignorados, el único hombre que ha sido pasado por alto, ignorado, soy yo. De nuevo, como dije, no necesito un título cerca de mi nombre. El único título que quiero está alrededor de mi cintura».

Además, también parecía amenazar a la compañía con irse si no se realizan los cambios que él considera necesarios:

«Así que podemos capitanear la nave en la dirección que queramos ir, pero si veo algo en la gran distancia que quiero y no vamos en esa dirección, puedes apostar tu último dólar que voy a saltar en un bote salvavidas y nadar, nadar y nadar hacia lo que quiero, y eso es algo de oro en el campeonato. Cuando sea el momento adecuado, lo tomaré. Dije esto hace muchas lunas, cuando el United Empire comenzaba a ganar impulso. Estamos librando una batalla cuesta arriba contra el monstruo que es New Japan porque no quieren tipos como nosotros. No quieren tipos como nosotros en la portada de las revistas. No, quieren mantenerlo para sus chicos de cartel. Pero la verdad es que cae en oídos sordos. New Japan, escucha, presta atención. Porque la gente lo quiere. Quieren al Gran-O-Khan. Quieren a TJP, quieren a Jeff Cobb, quieren a Francesco Akira, quieren al United Empire, quieren a Callum Newman. Quieren a todos los hermanos que hemos tenido, pasados y presentes. La verdad es que dije que quería algún cambio en New Japan. Si no obtengo el cambio que quiero, o el cambio que creo que necesitamos, entonces tal vez no soy yo el que necesita cambiar. Tal vez la verdad es que necesita haber un nuevo cambio de escenario».