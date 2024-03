Swerve Strickland realiza un extenso análisis de su violenta rivalidad con Adam Page en AEW ahora que se ha puesto en pausa debido al descanso que «The Hangman» se está tomando mientras habla con nuestros compañeros de Fightful.

► Swerve Strickland vs. Adam Page

«Honestamente, no sabía por dónde íbamos a empezar, cuál era el punto de partida. Will Washington tuvo la idea de, ‘Oye, no sabemos qué va a pasar después de Wembley, pero tengo una idea de lo que quiero hacer con Swerve. Creo que ahora mismo, necesitamos volver a poner a Hangman en las luchas individuales—’ Porque estaba haciendo tríos. ‘—Necesitas un compañero de equipo.’ Todos consideramos a Hangman, él es el personaje principal de AEW. Pensé, ‘Bien, necesitamos ponerlo en una situación complicada’. Los elementos que tengo en mente de las ideas que puedo hacer para manipular, tocar eso, jugar con eso, es como, ‘¡Oh, sí! Puedo usar muchos elementos’. Porque él era tan puro. Para mí era agua pura y añadir yodo.

«Todo el asunto apenas comienza a girar y poco a poco se apodera de todo el vaso de agua. Eso es lo que quería. Para mí, así es como se definen verdaderamente los personajes: qué elementos de otro personaje van a alterar el espectáculo. Altera un personaje, un personaje principal. Cambia el ritmo, el estado de ánimo y el tema. Así que ahora, mi música cuando salgo es algo positivo, pero hay elementos oscuros detrás. Es como si Nana te estuviera atrayendo hacia una falsa sensación de seguridad. ‘Oh, Nana está aquí… Oh, Dios, espera, luego viene este otro tipo que solo está invadiendo y va a la Escuela de Lucha Libre de Buddy Wayne y entra en la casa de Hangman.’ Ese era el punto de esas cosas.

«Hangman es el elemento de ‘Te estoy arrastrando al infierno, veremos quién sale al final’. Parece que ambos salimos, pero alguien salió de manera diferente. Así que salí de ahí como ‘Creo que este mal, este resentimiento que tengo dentro de mí, me está frenando en el logro de mis objetivos’. Porque si te fijas, cuando comencé a hacer eso, ¿el Campeonato Internacional? Lo tuve, lo perdí. ¿El Continental Classic? Lo tuve, lo perdí. ¿La oportunidad por el Campeonato TNT? La tuve y la perdí. ¿El Campeonato Mundial de AEW? Lo tuve y lo perdí. Pensé, ‘¿Vale la pena este mal?’ Así que ahora estoy entendiendo un poco más, lo cual me lleva al discurso que hice la semana pasada en la televisión. ¿Se supone que debo interpretar el papel del tipo que se acerca lo suficiente, pero no puede hacerlo? O tal vez esto es karma por todo lo malo que estaba haciendo. Tal vez eso me llevó allí, pero algo más tendrá que ayudarme a superar el obstáculo.

«En ese momento, lo único que estás tratando de hacer es asegurarte de que ciertos puntos del combate estén establecidos para que la gente lo entienda. Quería asegurarme de que se leyera correctamente para el público en vivo y para las personas que ven en casa. Quería asegurarme de que entendieran el motivo de por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. No quieres ver a dos tipos simplemente golpeándose el uno al otro con objetos porque cualquiera puede hacer eso. Puedes conseguir a cualquier persona sin una disputa, sin una rivalidad, puedes conseguir a dos tipos para hacer eso. Quería asegurarme de que todas las armas tuvieran sentido para por qué estábamos haciendo esto. Como las grapas que fueron retiradas, él no estaba tratando de vencerme. Hangman no estaba tratando de vencerme durante un tiempo. Él solo estaba tratando de lastimarme. Él está tratando de lastimarme. No estaba tratando de terminar el combate. Él quiere que esto dure un tiempo porque quiere devolverme todas esas cosas que estaba haciendo y tiene la libertad para hacerlo. No puedo correr. No puedo ir a ningún lado. Así que me tiene. Luego, las grapas también simbolizaban la foto de un niño que arranqué del refrigerador cuando entré. Él quería volver a ponerla en mi rostro. Luego, estaba tan furioso de rabia que llegó al extremo de beber mi sangre y escupirla al aire porque quiere una parte de mí. Quiere que no olvide esto. Es casi como vi*lar a otro hombre en cierto sentido. Yo vi*lé su hogar, él me está vi*lando a mí.

«Pensé: ‘Esto es mucha sangre. Esto es un montón de sangre’. Eso es todo en lo que realmente estaba pensando. ‘Esto es mucha sangre’. Todavía tengo que correr y moverme y luchar y espero poder ver, porque apenas podía ver, porque era demasiado. Nunca había sangrado tanto en mi vida. Por un tiempo. Es fácil entrar en estado de shock y tener ansiedad. No se supone que veas tu sangre abandonando tu cuerpo tanto. No se supone que salga a borbotones. Pero yo solo pensaba: ‘Okay, mantén la calma. Estás bien. Tu respiración es buena. No estás hiperventilando y no te estás mareando. Estás bien’. Luego salí, piledriver en la barricada. Pensé: ‘Okay, sigue y sigue. No se detiene’. Así que, botella de agua y luego se coaguló un poco, así que la sangre se volvió pegajosa. Pero mis vendas de muñeca eran completamente blancas y al final del combate, eran como rojas. Porque solo seguía limpiándome la cara. Fue tan malo. Llegó a un punto en el que caí al suelo del ring y solo me limpié la cara con el ring porque no había nada más con qué limpiarla. Fue una obra maestra horrible y hermosa«.