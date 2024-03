Le preguntan a Kenny Omega por completar su trilogía con Will Ospreay mientras se acerca de su regreso a los rings de AEW y «The Commonwealth Kingpin» está dando sus primeros pasos como All Elite a tiempo completo y se ha programado una lucha entre él y Bryan Danielson para Dynasty.

► ¿Omega vs. Ospreay 3?

Omega y Ospreay actualmente tienen una victoria cada uno sobre el otro. «The Best Bout Machine» ganó en NJPW Wrestle Kingdom 17 para capturar el Campeonato de Estados Unidos IWGP. Will eventualmente se vengaría ganando en AEW x NJPW: Forbidden Door 2023.

Antes o después debería haber una tercera lucha pero de momento esto ha dicho Kenny en Twitch:

«¿Completaré la trilogía con Ospreay? No lo sé. No sé si necesita ser una trilogía. Simplemente voy a donde se me necesita. Donde la historia me lleva. Digamos en un mundo perfecto que estoy al 100% o puedo llegar a un punto en el que pueda competir con estos tipos de nuevo.

«Creo que con Ospreay, aún está fresco en mi mente, pero no he luchado contra Joe en casi 20 años, tal vez un poco menos. Hay un par de otras personas con las que necesito enfrentarme. Nunca he luchado contra Swerve en una lucha individual. Tuvimos algunas interacciones en el Reino Unido, pero nunca una individual. Podría mencionar a otros dos o tres chicos. Tenemos un elenco tan grande».

La primera y única vez que Kenny Omega y Samoa Joe se enfrentaron fue en el evento PCW Back To School Bash allá por el año 2007; entonces, el ahora Campeón Mundial AEW salió victorioso.